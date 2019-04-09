В Ленинском районе Крыма столкнулись «КамАЗ» и две легковушки

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-09T10:58:42+03:00

Водитель одного из автомобилей попал в больницу [фото]

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В селе Октябрьское Ленинского района столкнулись две легковушки и грузовик. Инцидент произошел 8 апреля в 14:26.

Участниками аварии стали «ВАЗ-2104», «Opel» и «КамАЗ». В результате пострадал 47-летний водитель автомобиля «Opel». Его госпитализировали в городскую больницу Керчи с травмами различной степени тяжести.

Спасатели, прибывшие на место аварии, провели боевое развертывание пожарного автомобиля на случай возгорания. К счастью, пожарный рукав не понадобился.

- Розлива горюче-смазочных материалов на месте происшествия не было, сотрудники МЧС Республики Крым оказали содействие работникам ГИБДД для беспрепятственного движения других транспортных средств, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Фото: МЧС по РК

В МЧС призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, внимательно читать предупреждающие знаки и не нарушать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU