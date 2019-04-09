В Симферополе временно погас Вечный огонь
В Гагаринском парке Симферополя ненадолго погасили Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.
Огонь перестал гореть с 18 часов 8 апреля. Это сразу же вызвало недоумение у жителей города, гулявших по парку.
- Он же должен гореть вечно! Как так? Что случилось?! - пишут читатели в редакцию КП-Крым.
В городской администрации успокаивают: коммунальщики всего лишь проводят плановые профилактические работы.
- До 18 часов 10 апреля будет проводиться профилактика газового оборудования на Могиле неизвестного солдата, расположенного в парке имени Гагарина, - разъяснила начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эльвира Евтухова.
По завершении работ Вечный огонь снова будет гореть, как обычно. Такие работы проводятся ежегодно в канун Дня Победы. В 2018 году символ памяти тоже "тушили" на несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU