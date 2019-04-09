В Симферополе временно погас Вечный огонь

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-09T11:10:15+03:00

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В Гагаринском парке Симферополя ненадолго погасили Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.

Огонь перестал гореть с 18 часов 8 апреля. Это сразу же вызвало недоумение у жителей города, гулявших по парку.

- Он же должен гореть вечно! Как так? Что случилось?! - пишут читатели в редакцию КП-Крым.

В городской администрации успокаивают: коммунальщики всего лишь проводят плановые профилактические работы.

- До 18 часов 10 апреля будет проводиться профилактика газового оборудования на Могиле неизвестного солдата, расположенного в парке имени Гагарина, - разъяснила начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эльвира Евтухова.

По завершении работ Вечный огонь снова будет гореть, как обычно. Такие работы проводятся ежегодно в канун Дня Победы. В 2018 году символ памяти тоже "тушили" на несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU