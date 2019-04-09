Под Феодосией взорвали 500-килограммовую авиабомбу

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-09T11:54:42+03:00

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В поселке Орджоникидзе под Феодосией специалисты МЧС ликвидировали фугасную авиабомбу весом в 500 кг (ФАБ-500).

- Подозрительный предмет был обнаружен дайверами в акватории двуякорной бухты в близи мыса Киик-Атлама. Сознательные граждане немедленно обратились в службу спасения, по их словам очертания находки внешне напоминали боеприпас, - рассказали в крымском главке МЧС. - Специалисты-пиротехники идентифицировали предмет как фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом в 500 кг (ФАБ-500), которая находилась на дне моря в 200 метрах от берега на глубине около 15 метров.

Эксперты с учетом технических характеристик боеприпаса приняли решение ликвидировать опасный предмет прямо на месте обнаружения. К счастью, погодные условия были благоприятными, а глубина расположения - допустимой.

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Все городские службы оповестили. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам дежурили по периметру, чтобы прогулочный катерок ненароком не зашел в опасную зону.

Подрыв прошел успешно, после водолазы повторно обследовали дно и не обнаружили других опасных предметов.

Всего в операции участвовали 14 спасателей из МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU