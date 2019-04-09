В Севастополе экс-капитана морского судна осудили за выдачу фальшивого документа

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-09T14:32:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Севастополе осудили бывшего капитана судна за подделку документа. 47-летний севастополец распечатал и передал другому местному жителю подложную справку о стажировке на судне в качестве электрика, хотя на самом деле мужчина практику там не проходил.

На основании этого документа Администрация морских портов Черного моря в Севастополе выдала стажеру свидетельство судового электрика. Его аннулировали, когда стало известно, что справка оказалась поддельной.

- Экс-капитан не признал себя виновным в содеянном. Вместе с тем, по результатам рассмотрения уголовного дела, суд пришел к однозначному выводу о том, что подсудимый совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка официального документа, предоставляющего права, и сбыт такого документа) и постановил обвинительный приговор, - сообщили в пресс-службе Балаклавского райсуда Севастополя.

Мужчине на полгода ограничили свободу. То есть в течение 6 месяцев ему нельзя изменять место жительства и выезжать за пределы Севастополя без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, он раз в месяц должен являться в инспекцию для регистрации.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU