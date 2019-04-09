2019-04-09T14:32:48+03:00
Происшествия

В Севастополе экс-капитана морского судна осудили за выдачу фальшивого документа

Вину мужчина не признал
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Севастополе осудили бывшего капитана судна за подделку документа. 47-летний севастополец распечатал и передал другому местному жителю подложную справку о стажировке на судне в качестве электрика, хотя на самом деле мужчина практику там не проходил.

На основании этого документа Администрация морских портов Черного моря в Севастополе выдала стажеру свидетельство судового электрика. Его аннулировали, когда стало известно, что справка оказалась поддельной.

- Экс-капитан не признал себя виновным в содеянном. Вместе с тем, по результатам рассмотрения уголовного дела, суд пришел к однозначному выводу о том, что подсудимый совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка официального документа, предоставляющего права, и сбыт такого документа) и постановил обвинительный приговор, - сообщили в пресс-службе Балаклавского райсуда Севастополя.

Мужчине на полгода ограничили свободу. То есть в течение 6 месяцев ему нельзя изменять место жительства и выезжать за пределы Севастополя без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, он раз в месяц должен являться в инспекцию для регистрации.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Симферополец может сесть на 15 лет из-за крупной партии марихуаны
Под Феодосией взорвали 500-килограммовую авиабомбу
В Симферополе временно погас Вечный огонь
В Ленинском районе Крыма столкнулись «КамАЗ» и две легковушки
В Крыму 30 самолетов и вертолетов Морской авиации подняли по учебной тревоге
В Крыму 700 танкистов и артиллеристов ЧФ провели стрельбы на Опуке
В Крыму и Севастополе за неделю 13 человек заболели корью
Жительницу Севастополя на 15 тысяч рублей обворовал деверь
Погода в Крыму на 9 апреля: без осадков и тепло до +19
Пассажир рейса Симферополь-Москва, из-за которого самолет вернули аэропорт, чувствует себя хорошо
В Ялте прокуратура проверит подрывших склон строителей
Волонтеры привели в порядок 47 памятников Великой Отечественной войны
У жителя Крыма нашли 100-летней давности наган
В Крыму Daewoo Matis упал с трассы на виноградники
По трассе «Таврида» на роликовых коньках: крымские роллеры поучаствовали в забеге