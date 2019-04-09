2019-04-09T17:59:56+03:00
Происшествия

В Крыму признали вне закона овцеферму в природном парке «Тарханкутский»

Недвижимое имущество сняли с кадастрового учета
Галина КОВАЛЕНКО
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Прокуратура Республики Крым установила, что на землях природного парка «Тарханкутский» незаконно зарегистрировали права собственности на недвижимость.

- Злоумышленник предоставил в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым документы на строение овцефермы, при том, что в ходе надзорных мероприятий в заявленном месте выявлено отсутствие каких-либо сооружений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По закону в природном парке вообще нельзя строить и эксплуатировать здания и сооружений, которые никак не связаны с сохранением природного объекта.

В итоге завели уголовное дело "за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, использование заведомо подложного документа"

- Принятыми прокуратурой мерами недвижимое имущество в границах природного парка «Тарханкутский» снято с кадастрового учета, - отметили в надзорном органе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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