2019-04-09T18:31:20+03:00
Общество

Самолеты из Крыма в Ростов будут летать каждый день

Число рейсов увеличили с четырех до семи в неделю
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Аэропорт "Симферополь" перешел на новое расписание.Аэропорт "Симферополь" перешел на новое расписание.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В расписание аэропорта «Симферополь» добавили новые рейсы. В частности, увеличена частота выполнения рейсов из крымской столицы в Ростов-на-Дону до 7 раз в неделю. Осенью и зимой перелеты осуществлялись 4 раза в неделю.

Из Симферополя в Ростов самолеты будут вылетать ежедневно в 20.40, прибытие в 21.55. На линии задействованы комфортабельные воздушные суда вместимостью 100 кресел

- Российский интернет-сервис для путешественников Biletix подсчитал самые популярные направления на предстоящий летний сезон среди самостоятельных туристов. Наибольшая доля продаж авиабилетов на лето приходится на Симферополь. При этом самый значительный рост демонстрирует направление Ростов-на-Дону - Симферополь. Количество проданных билетов выросло на 54 % по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

Напомним, в преддверие курортного сезона авиакомпании назвали города, из которых будут летать самолеты в Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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