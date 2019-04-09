Ялта, Алушта и Феодосия вошли в топ самых популярных городов на майские праздники
Крым оказался одним из самых популярных регионов России для отдыха на майских праздниках. Ялта, Алушта и Феодосия вошли в топ-5 лучших городов для отпуска с детьми. Кроме городов полуострова в первую пятерку попали Сочи и Анапа.
- В Ялте с детьми в начале мая туристы приедут в среднем на неделю и потратят на аренду жилья 2,5 тысячи рублей в сутки. В Алуште и Феодосии - до 2 тысяч в сутки, - сообщает российский сайт бронирования отелей Tvil.ru
Меньше всего на жилье туристы потратят в Анапе - 1,4 тысячи рублей в сутки. Там отдыхающие готовы провести десять дней.
МЕСТА В РЕЙТИНГЕ
Сочи - 1,9 тысячи рублей/ 7,5 суток*
Ялта - 2,5 тысячи рублей/ 6 суток
Алушта - 2,0 тысяч рублей/ 6 суток
Феодосия - 1,9 тысяча рублей/ 5 суток
Анапа - 1,4 тысяч рублей/ 10 суток
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток.
Напомним, введение курортного сбора в Крыму перенесли на май 2021 года. Чиновники считают, что полуостров еще не готов к такому налогу.
ИСТОЧНИК KP.RU