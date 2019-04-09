2019-04-09T19:03:07+03:00
Общество

Ялта, Алушта и Феодосия вошли в топ самых популярных городов на майские праздники

Отдых в этих городах обойдется от 1,9 до 2,5 тысяч рублей в сутки
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Крыму в этом году ждут 7 миллионов туристов.В Крыму в этом году ждут 7 миллионов туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Крым оказался одним из самых популярных регионов России для отдыха на майских праздниках. Ялта, Алушта и Феодосия вошли в топ-5 лучших городов для отпуска с детьми. Кроме городов полуострова в первую пятерку попали Сочи и Анапа.

- В Ялте с детьми в начале мая туристы приедут в среднем на неделю и потратят на аренду жилья 2,5 тысячи рублей в сутки. В Алуште и Феодосии - до 2 тысяч в сутки, - сообщает российский сайт бронирования отелей Tvil.ru

Меньше всего на жилье туристы потратят в Анапе - 1,4 тысячи рублей в сутки. Там отдыхающие готовы провести десять дней.

МЕСТА В РЕЙТИНГЕ

Сочи - 1,9 тысячи рублей/ 7,5 суток*

Ялта - 2,5 тысячи рублей/ 6 суток

Алушта - 2,0 тысяч рублей/ 6 суток

Феодосия - 1,9 тысяча рублей/ 5 суток

Анапа - 1,4 тысяч рублей/ 10 суток

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток.

Напомним, введение курортного сбора в Крыму перенесли на май 2021 года. Чиновники считают, что полуостров еще не готов к такому налогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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