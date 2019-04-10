Погода в Крыму 10 апреля: Пасмурно и дожди

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-10T09:14:15+03:00

До конца рабочей недели в Крыму погода будет неустойчивой Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Крыму в среду, 10 апреля, будет неустойчивая погода. Если еще вчера, во вторник, небо было ясным, то в среду с самого утра его закрыли тучи.

- До конца рабочей недели в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов южного циклона, - разъясняют в крымском гидрометцентре. - Пройдут кратковременные дожди, местами прогремят первые весенние грозы. Ветер западный умеренный. Дневные температуры воздуха понизятся до +13…+18; ночные составят +7…+12. В выходные дни осадки прекратятся, максимальные температуры воздуха повысятся на 2-3, минимальные существенно не изменятся.

В Симферополе - облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +14…+16.

В Севастополе - дождь ночью и утром. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15.

На Южном берегу - облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +15…+17.

ИСТОЧНИК KP.RU