На севере Крыма накрыли наркопритон

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-10T12:06:38+03:00

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Крымские пограничники выявили наркопритон на севере Крыма.

Силовики обследовали два помещения в Армянске и Красноперекопске, где предположительно употребляли, производили и сбывали наркотические вещества.

В местах проживания предположительных злоумышленников пограничники нашли нескольких граждан "под кайфом" (освидетельствование подтвердило).

- Изъяты шприцы, свертки с твердым веществом, по словам жильцов, являющегося опием, а также посуда, возможно используемая для изготовления и взвешивания наркотической смеси, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК. - Проведенная специалистами ЭКЦ МВД России экспертиза установила, что среди представленных на изучение образцов присутствуют ацетилированный опий и экстракт маковой соломки, оборот которых на территории РФ строго запрещен.

Фото: ПУ ФСБ по РК

Все материалы пограничники передали правоохранителям. В отношении жителя Красноперекопска уже возбудили уголовное дело за незаконное хранение и изготовление наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Граждан "под кайфом" привлекли к административной ответственности.

Фото: ПУ ФСБ по РК

ИСТОЧНИК KP.RU