В Красноперекопском районе "черные археологи" раскопали два кургана
В Красноперекопском районе Крыма проводились незаконные раскопки. Возбуждение уголовного дела инициировала прокуратура РК, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
- Выявлен факт незаконного проведения земляных работ в границах объекта культурного наследия «Группа из пяти курганов», расположенного на территории Красноармейского сельского поселения, - уточнили в прокуратуре.
Правоохранители установили, что повреждена целостность двух курганов и культурного слоя.
Материалы проверки отправили в следственный орган.
После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.2 УК РФ - поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения, повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, совершенные в границах территории выявленного объекта культурного наследия.
ИСТОЧНИК KP.RU