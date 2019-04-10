В Красноперекопском районе "черные археологи" раскопали два кургана

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-10T12:12:05+03:00

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В Красноперекопском районе Крыма проводились незаконные раскопки. Возбуждение уголовного дела инициировала прокуратура РК, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Выявлен факт незаконного проведения земляных работ в границах объекта культурного наследия «Группа из пяти курганов», расположенного на территории Красноармейского сельского поселения, - уточнили в прокуратуре.

Правоохранители установили, что повреждена целостность двух курганов и культурного слоя.

Материалы проверки отправили в следственный орган.

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.2 УК РФ - поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения, повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, совершенные в границах территории выявленного объекта культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU