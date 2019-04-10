Легковушка зависла над обрывом на дороге Феодосия - Судак

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-10T13:01:25+03:00

Машина вылетела с трассы у поворота на Краснокаменку [фото]

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На дороге Феодосия - Судак автомобиль Ford Focus завис над обрывом.

Инцидент произошел во вторник, 9 апреля. Спасатели получили сигнал в 18:08. Машина вылетела с трассы на повороте в село Краснокаменка. Иномарка зависла передней частью на высоте 2,5 метров от земли.

Специалисты «КРЫМ-СПАС» поспешили на помощь. По прибытии оказалось, что водитель самостоятельно выбрался из авто, медицинская помощь ему не требуется. Поэтому спасатели зафиксировали машину и провели комплекс противопожарных мероприятий.

- Далее они с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента приподняли правую часть авто, подложили под колеса бревно, после чего эвакуировали на проезжую часть, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Он посоветовал автомобилистам соблюдать скоростной режим и управлять транспортным средством осторожно, быть особенно внимательными при совершении маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU