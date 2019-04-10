Аксенов пообещал устроить административный террор на следующей неделе

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-10T14:01:44+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал неделю административного террора по всем администрациям РК.

- Коллеги, следующая неделя будет административный террор всем администрациям. Для тех, кто не выполнил мои поручения, повторять 10 раз не буду. За невыполнением будет наступать конкретное решение и организационные выводы. Бегать ни за кем не собираюсь, - сказал глава Крыма на выездном совещании в Судаке.

Он отметил, что в Судакская администрация не выполнила ряд его поручений. Так, остались нерешенные вопросы с отоплением в некоторых селах, ремонтом школ и амбулатории.

Крымский премьер уточнил, что ставился вопрос о проектировании и строительстве газопровода в Грушевке, Переваловке, Холодовке и Судаке, но ответственные - глава администрации Судака Андрей Некрасов и министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик – не выполнили это поручение.

ИСТОЧНИК KP.RU