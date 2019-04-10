2019-04-10T15:54:52+03:00
Происшествия

Житель Крыма отдал за «белый билет» мошеннику 75 тысяч рублей

Подозреваемому грозит лишение свободы на пять лет
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Полиция сумела задержать подозреваемого.Полиция сумела задержать подозреваемого.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В дежурную часть Красноперекопского района принес заявление молодой житель села Сватово Красноперекопского района, который пожаловался, что его обманули.

Парень не хотел идти в армию, а односельчанин пообещал помочь с документами о признании молодого человека непригодным к военной службе.

Деньги он взял, но проблему не решил.

- Парень за призрачную надежду получить «белый билет» отдал злоумышленнику 75 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Когда потерпевший осознал, что его обманули, он сразу обратился в полицию.

Оперативники задержали подозреваемого. Сейчас на 53-летнего мужчину завели уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

По ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аксенов пообещал устроить административный террор на следующей неделе
Легковушка зависла над обрывом на дороге Феодосия - Судак
В Красноперекопском районе "черные археологи" раскопали два кургана
На севере Крыма накрыли наркопритон
В Симферополе батареи стали холодными
В Симферополе женщина сдавала в аренду квартиры, которые ей не принадлежат
В Севастополе 12 апреля отметят День ПВО
Погода в Крыму 10 апреля: Пасмурно и дожди
Ялта, Алушта и Феодосия вошли в топ самых популярных городов на майские праздники
Самолеты из Крыма в Ростов будут летать каждый день
В Крыму признали вне закона овцеферму в природном парке «Тарханкутский»
Больше 50 спортсменов переплывут через Керченский пролив
Симферополец может сесть на 15 лет из-за крупной партии марихуаны
В Севастополе экс-капитана морского судна осудили за выдачу фальшивого документа
Под Феодосией взорвали 500-килограммовую авиабомбу
В Симферополе временно погас Вечный огонь
В Ленинском районе Крыма столкнулись «КамАЗ» и две легковушки
В Крыму 30 самолетов и вертолетов Морской авиации подняли по учебной тревоге
В Крыму 700 танкистов и артиллеристов ЧФ провели стрельбы на Опуке
В Крыму и Севастополе за неделю 13 человек заболели корью
Жительницу Севастополя на 15 тысяч рублей обворовал деверь
Погода в Крыму на 9 апреля: без осадков и тепло до +19
Пассажир рейса Симферополь-Москва, из-за которого самолет вернули аэропорт, чувствует себя хорошо
В Ялте прокуратура проверит подрывших склон строителей
Волонтеры привели в порядок 47 памятников Великой Отечественной войны
У жителя Крыма нашли 100-летней давности наган
В Крыму Daewoo Matis упал с трассы на виноградники
По трассе «Таврида» на роликовых коньках: крымские роллеры поучаствовали в забеге