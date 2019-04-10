Житель Крыма отдал за «белый билет» мошеннику 75 тысяч рублей
В дежурную часть Красноперекопского района принес заявление молодой житель села Сватово Красноперекопского района, который пожаловался, что его обманули.
Парень не хотел идти в армию, а односельчанин пообещал помочь с документами о признании молодого человека непригодным к военной службе.
Деньги он взял, но проблему не решил.
- Парень за призрачную надежду получить «белый билет» отдал злоумышленнику 75 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Когда потерпевший осознал, что его обманули, он сразу обратился в полицию.
Оперативники задержали подозреваемого. Сейчас на 53-летнего мужчину завели уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.
По ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU