2019-04-10T18:15:51+03:00
Общество

Симферополь заказал новую технику для ремонта дорог

Ранее глава Крыма раскритиковал городских коммунальщиков
Анастасия ЖУКОВА
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Дороги в Симферополе оставляют желать лучшегоДороги в Симферополе оставляют желать лучшегоФото: Анастасия ЖУКОВА
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Симферополь уже в этом месяце получит новую технику для ямочного ремонта дорог.

- Мы до конца апреля получаем в МБУ «Город» технику по асфальтированию, которая нам позволит вырезать большую площадь, чем сейчас, - рассказала глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал темпы ремонта дорог в Симферополе и оценил работу "на троечку".

Маленко отметила, что техника, которой Симферополь владеет сейчас, будет латать "свежие" ямы, так как эти агрегаты хорошо вырезают маленькие "заплатки". На территориях, где нужно отремонтировать асфальтовое покрытие в больших объемах, будет работать новая техника.

Жители Симферополя активно жалуются на ремонт дорог. Подрядчики торопятся, у людей затапливает дворы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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