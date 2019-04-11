2019-04-11T08:09:08+03:00
Общество

Погода в Крыму на 11 апреля: днем до +18, дожди и грозы

На полуостров пришла непогода
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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На выходных дожди прекратятся.На выходных дожди прекратятся.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 11 апреля погода будет дождливой.

- В ближайшие двое суток (11 и 12 апреля) атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове кратковременные дожди, в четверг местами сильные с грозами, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. - Ветер будет юго-западный умеренный.

Днем на полуострове воздух прогреется до +13…+18, ночью ожидается +5…+10.

- В выходные дни интенсивность осадков ослабеет, максимальные температуры воздуха повысятся на 2-3, минимальные существенно не изменятся, - уточнили синоптики.

В Севастополе в четверг переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +11…+1º.

ИСТОЧНИК KP.RU

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