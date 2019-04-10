На трассе Феодосия - Керчь рейсовый автобус съехал в овраг, есть погибший

СЕГОДНЯ 20:08 2019-04-10T20:08:25+03:00

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На трассе Феодосия - Керчь в среду, 10 апреля, случилась смертельная авария. Рейсовый 20-местный автобус "Богдан" съехал с трассы в овраг.

Всалоне находились 8 пассажиров и водитель, детей среди них не было. Один человек погиб, один - в тяжелом состоянии, еще семь человек получили травмы средней степени тяжести.

- Предварительная причина ДТП - отказ тормозов, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК. - Выехали на место, устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе - владелец транспортного предприятия, а также кто выдал техзаключение о выпуске автобуса на маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU