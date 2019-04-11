В Крыму нашли арсенал боеприпасов: 41 мину, 8 снарядов и 6 ручных гранат

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-11T09:30:01+03:00

Боеприпасам больше 70 лет. Фото: пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по Республике Крым.

Боеприпасы остались на полуострове после боев Великой Отечественной войны

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В Ленинском районе Республики Крым пограничники обнаружили гранаты и мины, которые остались на территории полуострова со времен Великой Отечественной войны.

- В районе населенного пункта Бондаренково Ленинского района обнаружено место ведения незаконной изыскательской деятельности, там где шли ожесточенные бои в Великую Отечественную войну, - сообщает пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по Республике Крым.

Опасную находку уничтожили на спецполигоне. Фото: пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по Республике Крым.

Боеприпасы были извлечены и увезены для уничтожения на военный полигон саперами подразделения разминирования Министерства обороны РФ, которые получили сообщение от пограничников.

Сейчас сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Республике Крым ведут поиски «черных» копателей.

ИСТОЧНИК KP.RU