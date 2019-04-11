2019-04-11T12:01:24+03:00
Общество

В Симферополе 13 апреля перекроют движение

Нельзя будет проехать по одной из центральных улиц
Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе временно перекроют дорожное движение на улице ПавленкоВ Симферополе временно перекроют дорожное движение на улице ПавленкоФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе 13 апреля временно перекроют движение по улице Павленко.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, нельзя будет проехать с 8:30 до 12:00 в связи с проведением мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения крымской столицы от фашистских захватчиков.

Улицу Павленко перекроют не полностью, а только на участке от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина.

В течение указанного времени на этом участке нельзя будет не только ездить, но и оставлять автомобили на стоянке.

Праздновать 75-летие освобождения Симферополь будет в течение трех дней. Мероприятия начнутся уже сегодня, 11 апреля,с традиционного траурного митинга на месте бывшего концлагеря для военнопленных «Картофельный городок».

12 апреля пройдет митинг у памятника «Партизанам и подпольщикам Крыма» на улице Киевская, там же будет работать полевая кухня, а на прилегающей аллее парка пройдет выставка оружия времен Великой Отечественной.

В 8:00 на железнодорожном вокзале будут встречать Поезд Победы, а затем состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата в Гагаринском парке, мемориалу славы «Танк Т-34» в центре города, а также на Воинском кладбище, расположенном по улице Старозенитной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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