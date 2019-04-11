Семь крымчан с начала года заболели клещевым боррелиозом

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-11T12:15:34+03:00

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В Крыму с начала года зафиксировали семь случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в медицинские учреждения в этом году обратилось в два раза меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года. При этом случаев заболевания клещевым энцефалитом нет.

В Роспотребнадзоре уточнили, что большая часть населения подхватила клещей в горно-лесной и предгорной зоне, а также в парках и скверах.

Чтобы не заразиться болезнью Лайма, рекомендуется делать профилактические прививки.

С начала года иммунизацию прошли 268 человек - это лесники, студенты, которые проходят практику в горно-лесных зонах, и те, кто выезжает на территории, эндемичные вирусному клещевому энцефалиту.

Кроме того, крымчанам порекомендовали носить закрытую одежду и обрабатывать открытые участки тела спецсредствами.

ИСТОЧНИК KP.RU