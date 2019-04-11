Семь крымчан с начала года заболели клещевым боррелиозом
В Крыму с начала года зафиксировали семь случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма).
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в медицинские учреждения в этом году обратилось в два раза меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года. При этом случаев заболевания клещевым энцефалитом нет.
В Роспотребнадзоре уточнили, что большая часть населения подхватила клещей в горно-лесной и предгорной зоне, а также в парках и скверах.
Чтобы не заразиться болезнью Лайма, рекомендуется делать профилактические прививки.
С начала года иммунизацию прошли 268 человек - это лесники, студенты, которые проходят практику в горно-лесных зонах, и те, кто выезжает на территории, эндемичные вирусному клещевому энцефалиту.
Кроме того, крымчанам порекомендовали носить закрытую одежду и обрабатывать открытые участки тела спецсредствами.
ИСТОЧНИК KP.RU