2019-04-11T12:21:10+03:00
Общество

В Крыму на два дня объявили экстренное штормовое предупреждение

В МЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности
Анастасия ЖУКОВА
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Небо уже затянуло тучамиНебо уже затянуло тучамиФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму на 11-12 апреля объявили экстренное штормовое предупреждение.

- Ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Он призвал граждан соблюдать правила безопасности. В частности, в непогоду воздержаться от поездок по городу. Если вы все же оказались за рулем, то лучше сразу перестраиваться в крайний правый ряд или на обочину и постепенно прекращать движение. Включите "аварийку" и переждите ливень.

Если вы идете по улице пешком во время сильного ливня, не стоит спускаться в подвалы или подземные переходы. Лучше укрываться в зданиях, которые расположены выше возможного уровня подтопления.

Следует держаться подальше от крупных деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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