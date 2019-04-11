Черноморский флот провел учения по нанесению ракетного удара

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-11T13:38:28+03:00

Для обнаружения условного противника использовали вертолеты и самолеты морской авиации

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Черноморский флот отработал нанесение удара по береговым целям крылатыми ракетами. В учениях участвовал экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону», уточнили в пресс-службе флота.

Во время учений экипаж всплыл на поверхность, чтобы установить связь, и получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским и береговым целям условного противника.

- После проведения экстренного погружения, боевые расчеты произвели обнаружение, захват и нанесение условного ракетного удара высокоточным оружием из подводного положения, путем проведения электронных пусков, – сообщили в пресс-службе флота.

Для обнаружения подлодки в небо были подняты вертолеты и самолеты морской авиации Черноморского флота Бе-12 и Ка-27М.

Вертолеты обнаружили условного противника с помощью опускаемой гидоакустической станции, которая может определять координаты подводных целей. Вертолет передал данные о местоположении подлодки противолодочному кораблю.

ИСТОЧНИК KP.RU