В Крыму на въездах в поселки Большой Ялты установят стелы
В Крыму объявили конкурс проектов въездных стел населенных пунктов Ялтинского региона. Недавно в мэрию на конкурсную комиссию поступили варианты «ворот» поселков Олива, Горный и Массандра.
- Идея основана на соблюдении формы и стиля приветственной стелы Ялты, которая занимает свое место уже более 50-ти лет и за эти годы стала одной из визитных карточек крымского побережья, - сообщает отдел информационной политики администрации города Ялта.
«Визитку» можно увидеть всюду: на сувенирах и памятных снимках отдыхающих и жителей Южного берега Крыма.
По этому художник-конкурсант решил, что дизайн стелы нужно лишь освежить, а саму концепцию использовать для создания въездных композиций более мелких населенных пунктов муниципалитета.
- В эскизах знаков для Оливы, Горного и Массандры сохранена и четко прослеживается стилистика ялтинской стелы: в каждом из вариантов можно увидеть знакомые очертания белого кольца и, будто выведенную рукой, лаконичную надпись, - отметили в пресс-службе.
Стела пгт Олива Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта.
Автор признался, что на идею для дизайна Оливы вдохновляет само название поселка: - Оливковая ветвь - символ победы и мира, новой жизни и плодородия, покоя и изобилия, а ее изящный изгиб органично вписывается в горный пейзаж.
Стела пгт Горный. Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта.
На эмблему Горного повлияло как название, так и рельеф южнобережной местности.
Стела пгт Массандра. Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта.
Для Массандры предложили сделать визитку в основе, которой здание одноименного старинного винзавода.
Прием работ на конкурс въездных композиций поселков Большой Ялты продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU