2019-04-11T18:22:33+03:00
Общество

В Крыму на въездах в поселки Большой Ялты установят стелы

Самые подходящие варианты отбирают на конкурсной основе [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
"Визитка" Ялты стала основой для эскизов въездных стел других населенных пунктов региона."Визитка" Ялты стала основой для эскизов въездных стел других населенных пунктов региона.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Крыму объявили конкурс проектов въездных стел населенных пунктов Ялтинского региона. Недавно в мэрию на конкурсную комиссию поступили варианты «ворот» поселков Олива, Горный и Массандра.

- Идея основана на соблюдении формы и стиля приветственной стелы Ялты, которая занимает свое место уже более 50-ти лет и за эти годы стала одной из визитных карточек крымского побережья, - сообщает отдел информационной политики администрации города Ялта.

«Визитку» можно увидеть всюду: на сувенирах и памятных снимках отдыхающих и жителей Южного берега Крыма.

По этому художник-конкурсант решил, что дизайн стелы нужно лишь освежить, а саму концепцию использовать для создания въездных композиций более мелких населенных пунктов муниципалитета.

- В эскизах знаков для Оливы, Горного и Массандры сохранена и четко прослеживается стилистика ялтинской стелы: в каждом из вариантов можно увидеть знакомые очертания белого кольца и, будто выведенную рукой, лаконичную надпись, - отметили в пресс-службе.

Стела пгт Олива Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта.

Стела пгт Олива Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта.

Автор признался, что на идею для дизайна Оливы вдохновляет само название поселка: - Оливковая ветвь - символ победы и мира, новой жизни и плодородия, покоя и изобилия, а ее изящный изгиб органично вписывается в горный пейзаж.

Стела пгт Горный. Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта.

Стела пгт Горный. Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта.

На эмблему Горного повлияло как название, так и рельеф южнобережной местности.

Стела пгт Массандра. Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта.

Стела пгт Массандра. Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта.

Для Массандры предложили сделать визитку в основе, которой здание одноименного старинного винзавода.

Прием работ на конкурс въездных композиций поселков Большой Ялты продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФНС ищет в Крыму украинцев, которые не хотят платить налоги
Льгот - на миллиарды, а рабочих мест нет: Часть резидентов СЭЗ не выполняет обязательства
В Крыму за три месяца на пожарах погибло 33 человека
Черноморский флот провел учения по нанесению ракетного удара
В Крыму на два дня объявили экстренное штормовое предупреждение
Семь крымчан с начала года заболели клещевым боррелиозом
В Симферополе 13 апреля перекроют движение
Споем «Смуглянку» и «Катюшу»: В аэропорту «Симферополь» пройдет флешмоб
В Крыму нашли арсенал боеприпасов: 41 мину, 8 снарядов и 6 ручных гранат
Погода в Крыму на 11 апреля: днем до +18, дожди и грозы
На трассе Феодосия - Керчь рейсовый автобус съехал в овраг, есть погибший
Симферополь заказал новую технику для ремонта дорог
Житель Крыма отдал за «белый билет» мошеннику 75 тысяч рублей
Аксенов пообещал устроить административный террор на следующей неделе
Легковушка зависла над обрывом на дороге Феодосия - Судак
В Красноперекопском районе "черные археологи" раскопали два кургана
На севере Крыма накрыли наркопритон
В Симферополе батареи стали холодными
В Симферополе женщина сдавала в аренду квартиры, которые ей не принадлежат
В Севастополе 12 апреля отметят День ПВО
Погода в Крыму 10 апреля: Пасмурно и дожди