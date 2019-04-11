2019-04-11T19:26:14+03:00
Экономика

Льгот - на миллиарды, а рабочих мест нет: Часть резидентов СЭЗ не выполняет обязательства

Крымские налоговики намерены добиваться от инвесторов выполнения своих обещаний
Анастасия ЖУКОВА
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Некоторые инвесторы хотят строить объекты, получать прибыль, а развивать республику - не хотятНекоторые инвесторы хотят строить объекты, получать прибыль, а развивать республику - не хотятФото: Анастасия ЖУКОВА
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У крымской налоговой службы есть претензии резидентам свободной экономической зоны (СЭЗ).

- К сожалению, пятая часть резидентов СЭЗ находится под вопросом со стороны налоговых органов. Сумма предоставленных льгот колеблется в районе 10 миллиардов рублей, глава Республики Крым подписывает со всеми инвесторами документы, но не всеми выполняется обещанное. Создание рабочих мест - фактически это нули. Предприятия пользуются налоговыми льготами, ни копейки не вкладывая в развитие Республики Крым, - рассказал руководитель крымского управления Федеральной налоговой службы Роман Наздрачев.

По его словам, с недобросовестными инвесторами планируется работать и требовать выполнения соглашений.

Кроме того, налоговая не допускает в СЭЗ предпринимателей, которые уже завоевали себе дурную славу в других регионах РФ.

- Из 10 товарищей, которые хотят стать налогоплательщиками, семи мы отказываем в регистрации (на территории СЭЗ, - ред.). Мы уже видим их намерение не вкладывать деньги в республику, а пользоваться льготами и не выполнять обещанное, - отметил Надзрачев. - Причина отказа - не нахождение по месту регистрации, или если за руководителем или учредителем уже тянется "шлейф".

Глава УФНС по Республике Крым добавил, что большинство резидентов СЭЗ - это крымские предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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