ФНС ищет в Крыму украинцев, которые не хотят платить налоги
Многие граждане Украины, которые используют для бизнеса в Крыму собственную недвижимость, уклоняются от уплаты налогов в российский бюджет.
- Большой пласт работы - неуплата налогов нерезидентами. Это граждане (по большей части – жители Украины), которые имеют в собственности недвижимое имущество (магазины, склады, нежилые и жилые помещения, у кого-то и по несколько десятков, гостиницы) и которые не хотят уплачивать законно установленные налоги, - рассказал глава крымского управления ФНС Роман Наздрачев.
Он пообещал, что налоговики будут бороться с этой категорией неплательщиков. Способы выявления подобных граждан у ведомства есть.
Например, ФНС собирает данные от организаций, поставляющих электричество, газ и воду. Если у домовладения резко возрастает их потребление курортный в сезон - это может быть косвенным признаком коммерческого использования здания.
Еще один такой признак - несколько недвижимых объектов в собственности, а предпринимательская деятельность не декларируется.
- Мы делаем вывод, что в одной квартире он живет, а четыре – сдает в аренду, - заключил Наздрачев.
ИСТОЧНИК KP.RU