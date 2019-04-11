2019-04-11T19:48:07+03:00
Экономика

ФНС ищет в Крыму украинцев, которые не хотят платить налоги

А бизнесом здесь занимаются
Анастасия ЖУКОВА
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Не любят платить налоги те, кто сдает жилье в арендуНе любят платить налоги те, кто сдает жилье в арендуФото: Анастасия ЖУКОВА
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Многие граждане Украины, которые используют для бизнеса в Крыму собственную недвижимость, уклоняются от уплаты налогов в российский бюджет.

- Большой пласт работы - неуплата налогов нерезидентами. Это граждане (по большей части – жители Украины), которые имеют в собственности недвижимое имущество (магазины, склады, нежилые и жилые помещения, у кого-то и по несколько десятков, гостиницы) и которые не хотят уплачивать законно установленные налоги, - рассказал глава крымского управления ФНС Роман Наздрачев.

Он пообещал, что налоговики будут бороться с этой категорией неплательщиков. Способы выявления подобных граждан у ведомства есть.

Например, ФНС собирает данные от организаций, поставляющих электричество, газ и воду. Если у домовладения резко возрастает их потребление курортный в сезон - это может быть косвенным признаком коммерческого использования здания.

Еще один такой признак - несколько недвижимых объектов в собственности, а предпринимательская деятельность не декларируется.

- Мы делаем вывод, что в одной квартире он живет, а четыре – сдает в аренду, - заключил Наздрачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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