2019-04-12T14:34:53+03:00
Общество

В Севастополе 17 и 18 апреля ограничат движение транспорта

Часть города закроют для проезда, а также запретят стоянку и парковку
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Стоянку и парковку ограничат с вечера 17 апреля, для проезда улицы закроют с утра 18 числа.Стоянку и парковку ограничат с вечера 17 апреля, для проезда улицы закроют с утра 18 числа.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, перекроют для проезда часть улиц. Водителей просят заранее планировать пути объезда.

Ограничение будет действовать 8.00 до 11.30 на следующих улицах:

- на участке ул. Новикова от пл. 40 лет Октября до пересечения с ул. Крестовского и ул. Калича;

- на участке ул. Крестовского от пересечения с ул. Калича и ул. Новикова до пересечения с ул. Богдана Хмельницкого;

- на участке ул. Калича от пересечения с ул. Новикова - ул. Крестовского до пл. 1 мая;

- на участке ул. Мира от пересечения с ул. Новикова до дома № 14 по ул. Мира.

- Кроме того, 17 апреля с 20.00 до 11.30 18 апреля на перечисленных выше участках вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в пресс-службе правительства города. - Приносим извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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