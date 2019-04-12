В Ялте изъяли контрафактных платьев и блузок на 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-12T18:00:06+03:00

На вещи нет нужных документов. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

На набережной торговали вещами брендовых марок с явными признаками подделки

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В городе-курорте Ялте правоохранители выяснили, что на набережной ряд бутиков, продает контрафактные свитера и куртки. В ходе оперативно-профилактической операции «Контрафакт» сотрудниками полиции изъято продукции на сумму около 10 миллионов рублей

- Выявлено, что предложенная к продаже продукция известных торговых марок имеет явные признаки контрафакта и подделки товарных знаков, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

На одежду не было нужных бумаг. Вдобавок, большинство продавцов не смогли предоставить сотрудникам полиции сертификаты качества и соглашения с правообладателями торговых марок.

Сейчас все джинсы, блузки и юбки отправили на экспертизу. После разбирательства руководителей организаций, нарушивший закон, привлекут к ответственности.

В Керчи изъяли 6600 пачек контрафактных табачных изделий, на общую сумму 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU