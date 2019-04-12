В Севастополе отметили день войск Противовоздушной обороны
В Севастополе в честь празднования дня войск Противовоздушной обороны на площади Нахимова прошла выставка боевой техники.
Жители и гости города увидели ракетный комплекс С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», командно-штабные и другие специальные машины и тренажеры, стоящие на вооружении войск ПВО.
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
- Сейчас на вооружении 31 дивизии ПВО находятся самые современные образцы радиолокационного обнаружения и уничтожения воздушных целей нового поколения. Боевые возможности по ведению радиолокационной разведки по сравнению с 2014 годом возросли на 40%, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
ИСТОЧНИК KP.RU