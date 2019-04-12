В Севастополе отметили день войск Противовоздушной обороны

СЕГОДНЯ 18:36 2019-04-12T18:39:03+03:00

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В Севастополе в честь празднования дня войск Противовоздушной обороны на площади Нахимова прошла выставка боевой техники.

Жители и гости города увидели ракетный комплекс С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», командно-штабные и другие специальные машины и тренажеры, стоящие на вооружении войск ПВО.

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Сейчас на вооружении 31 дивизии ПВО находятся самые современные образцы радиолокационного обнаружения и уничтожения воздушных целей нового поколения. Боевые возможности по ведению радиолокационной разведки по сравнению с 2014 годом возросли на 40%, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

ИСТОЧНИК KP.RU