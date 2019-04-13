Погода в Крыму 13 апреля: небольшой дождь и тепло до +17
13 апреля, на Крымском полуострове вряд ли удастся отдохнуть на природе, потому что синоптики обещают осадки, не ливень, но все-таки дождь.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14…+16º.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Небольшой дождь, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
В Керчи облачная погода. Днем дождь. Ветер днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
Потихоньку прогревается и вода в Черном море: в Феодосии 12°, Алуште 11°, Ялте 11°, в р-не горы Карадаг 11°, Севастополе 11…12° и Евпатории 11°.
ИСТОЧНИК KP.RU