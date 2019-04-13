В Крыму нашли пять авиабомб по 100 кило

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-13T13:57:11+03:00

Бомбы вытащили из воды. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополь.

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На Крымском полуострове под толщей воды на дне Черного моря нашли и обезвредили пять авиационных бомб.

- Дайвер-любитель рассказал, что в Черном море, на глубине около 6 метров у побережья села Песчаное Бахчисарайского района, обнаружил металлический предмет, напоминающий боеприпас, и что в песке видна лишь часть подозрительного предмета, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополь.

Сотрудники Севастопольского Спецотряда в 200 метрах от берега обнаружили 100 килограммовую фугасную авиабомбу (ФАБ - 100). Прочесали тщательно дно и оказалось, что здесь еще есть "фугаски". Всего в акватории Черного моря нашли пять таких боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Водолазы-пиротехники подняли и отбуксировали на берег авиационные бомбы. Затем боеприпасы уничтожила группа разминирования Спецотряда ГУ МЧС по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU