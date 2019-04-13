В Крыму нашли пять авиабомб по 100 кило
На Крымском полуострове под толщей воды на дне Черного моря нашли и обезвредили пять авиационных бомб.
- Дайвер-любитель рассказал, что в Черном море, на глубине около 6 метров у побережья села Песчаное Бахчисарайского района, обнаружил металлический предмет, напоминающий боеприпас, и что в песке видна лишь часть подозрительного предмета, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополь.
Сотрудники Севастопольского Спецотряда в 200 метрах от берега обнаружили 100 килограммовую фугасную авиабомбу (ФАБ - 100). Прочесали тщательно дно и оказалось, что здесь еще есть "фугаски". Всего в акватории Черного моря нашли пять таких боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Водолазы-пиротехники подняли и отбуксировали на берег авиационные бомбы. Затем боеприпасы уничтожила группа разминирования Спецотряда ГУ МЧС по Республике Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU