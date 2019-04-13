Черноморский Флот усилил группировки своих кораблей на время учений НАТО

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-13T17:31:11+03:00

Корабли ЧФ покинули базу и вышли в море. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В Черное море вышли четыре боевых корабля

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Большой ракетный катер «Шуя», малый ракетный катер «Р-60» и малый противолодочный корабль «Суздалец» в сопровождении противодиверсионного катера «Кинель» покинули место базирования. Они усилили группировку кораблей Черноморского флота.

- Отряд кораблей совершил переход в назначенные районы, где будет осуществлять контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Так же в рамках учений подразделения морской пехоты ЧФ погрузили бронетранспортеры БТР-82АМ и личный состав на большой десантный корабль «Азов». Военные моряки отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья.

- Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО, «Морской щит-2019», которое послужило хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки, - отметил капитан 2 ранга Алексей Рулев.

ИСТОЧНИК KP.RU