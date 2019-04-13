В Большой Ялте 14 апреля перекроют несколько дорог

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-13T17:59:45+03:00

Временное ограничение движения транспорта будет действовать с 9.00 до 13.00

Изменить размер текста: A A

14 апреля на дорогах Большой Ялты ограничат движение машин из-за «Ялтинского полумарафона 2019». Трассы перекроют временно, с 9.00 утра до 13.00 часов дня.

- «Ялтинский марафон 2019» посвящен 75 годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, - сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.

В забеге на 21 километров 97,5 метров хотят принять участие порядка тысячи спортсменов из различных уголков России и Республики Крым, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ограничения не распространяются на автомобили специальных служб, таких как «Скорая помощь», МЧС, полиция, а также машин, обеспечивающих проведение мероприятия.

И так, участки дорог, на которых временно повесят "кирпич":

- 35 ОП Р3 35К-022 Гончарное – Ялта, км 49+000 – км 49+800 и км 47+000 – км 49 +000;

- 35 ОП М3 35Н-630 Ливадия – Симеиз, км 0+000 – км 4+100;

- 35 ОП М3 35Н-623 Гончарное – Ялта – Нижняя Ореанда, км 0+000 – км 1+400;

- 35 ОП М3 35Н-632 Соединительный спуск с а/д Гончарное – Ялта на а/д Ливадия – Симеиз, км 0+000 – км 1+200;

- 35 НП Р3 35А-001 Подъезды к спецобъектам.

ИСТОЧНИК KP.RU