Погода в Крыму на 14 апреля: дожди и тепло до +14

СЕГОДНЯ 06:28 2019-04-14T06:28:22+03:00

В Севастополе дождь, туман и тепло до +14°. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове сырость и туманы

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14 апреля, брат-близнец ушедшего дня – погода, как под копирку: туман и слякоть.

- В Симферополе 14 апреля: облачно с прояснениями. Утром и днем дождь, местами сильный. Утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь, туман. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем сильный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

Прогноз погоды по Керчи: облачная погода. Утром и днем временами дождь. Утром местами туман. Ветер днем северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

ИСТОЧНИК KP.RU