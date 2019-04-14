Погода в Крыму на 14 апреля: дожди и тепло до +14
14 апреля, брат-близнец ушедшего дня – погода, как под копирку: туман и слякоть.
- В Симферополе 14 апреля: облачно с прояснениями. Утром и днем дождь, местами сильный. Утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь, туман. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем сильный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
Прогноз погоды по Керчи: облачная погода. Утром и днем временами дождь. Утром местами туман. Ветер днем северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
ИСТОЧНИК KP.RU