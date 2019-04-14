2019-04-14T06:28:22+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 апреля: дожди и тепло до +14

На полуострове сырость и туманы
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Севастополе дождь, туман и тепло до +14°.В Севастополе дождь, туман и тепло до +14°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

14 апреля, брат-близнец ушедшего дня – погода, как под копирку: туман и слякоть.

- В Симферополе 14 апреля: облачно с прояснениями. Утром и днем дождь, местами сильный. Утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь, туман. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем сильный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

Прогноз погоды по Керчи: облачная погода. Утром и днем временами дождь. Утром местами туман. Ветер днем северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ялте пассажир выпал из автобуса и погиб: Уголовное дело передано в суд
Подлодка Черноморского флота «уничтожила» противника ракетой
Евпатория отметила 75-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
В Большой Ялте 14 апреля перекроют несколько дорог
Черноморский Флот усилил группировки своих кораблей на время учений НАТО
В Крыму нашли пять авиабомб по 100 кило
В Севастополе дети выпили растворитель: Следком ведет проверку
В Симферополе лжериэлтор "заработал" 123 000 рублей
Погода в Крыму 13 апреля: небольшой дождь и тепло до +17
В Севастополе отметили день войск Противовоздушной обороны
В Ялте изъяли контрафактных платьев и блузок на 10 миллионов рублей
В Севастополе 17 и 18 апреля ограничат движение транспорта
В аэропорту «Симферополь» напишут «Тотальный диктант»
Симферополь «застыл» в километровых пробках
В Керчи изъяли контрафактный табак
Погода в Крыму 12 апреля: днем до +18, местами дожди
ФНС ищет в Крыму украинцев, которые не хотят платить налоги
Льгот - на миллиарды, а рабочих мест нет: Часть резидентов СЭЗ не выполняет обязательства