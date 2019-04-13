Евпатория отметила 75-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

13 Апр 22:18 2019-04-13T22:22:18+03:00

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13 апреля Евпатория отметила 75-годовщину освобождения от оккупантов. На привокзальной площади Евпатории прошел праздничный концерт с участием солистов и творческих коллективов Крымского университета культуры, искусств и туризма.

- Это потрясающий концерт! Ребята-студенты большие молодцы! Интересно, живо и красочно!-с восхищением отзывается Дмитрий об увиденном.

А вот маленькая Вера впервые в своей жизни услышала про войну с немцами и во все глаза, не отрываясь, наблюдала все действия, сидя у папы на плече.

- Мы приучаем дочку с ранних лет к чувству патриотизма. Оно объединяет, учит детей ценить и уважать Родину! - делится мамы Веры Ирина.

Большое внимание всех приковал свист и пыхтение быстро надвигающегося ретро-состава «Поезда Победы». Люди в восхищении аплодировали и встречали поезд.

-Как далеко то время, но память навсегда в наших сердцах!-со слезами на глазах, но с улыбкой вспоминает ветеран войны Наталия.

ИСТОЧНИК KP.RU