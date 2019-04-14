2019-04-14T09:11:27+03:00
Общество

Подлодка Черноморского флота «уничтожила» противника ракетой

Экипаж субмарины «Ростов-на-Дону» вернулся после учений на базу
Галина КОВАЛЕНКО
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Подводная лодка «Ростов-на-Дону» успешно провела тренировку на полигонах Черного моря, в том числе субмарина нанесла условный ракетный удар высокоточным оружием, применив электронный пуск.

- Подводники отработали комплекс совместных учений с Морской авиацией и ПВО, противолодочными кораблями и береговыми системами наблюдения и слежения за надводной, воздушной обстановкой, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Сейчас экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» вернулся на базу и занимается повседневной службой.

В военном ведомстве отметили, что боевая подготовка экипажа подлодки шла, в тоже время, что и учения объединенных военно-морских сил НАТО «Морской щит-2019», а это отличное подспорье для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач в условиях реальной обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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