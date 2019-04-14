В Ялте пассажир выпал из автобуса и погиб: Уголовное дело передано в суд

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-14T10:00:57+03:00

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В Ялте на скамью подсудимых сядет водитель общественного транспорта - рейсового автобуса.

Обвиняемый, управляя автобусом и двигаясь по маршруту № 107 «Ялта – Кацивели», не закрыл своевременно дверь автобуса. Когда машина тронулась с места, то один из пассажир выпал из салона и получил смертельные травмы.

- Прокуратура города Ялты направила в суд уголовное дело в отношении водителя ООО «Ялтабус» - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По ч. 3 ст. 264 УК РФ ему грозит лишение свободы до пяти лет.

- Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

Не так давно, на трассе Феодосия - Керчь в ДТП попал рейсовый 20-местный автобус "Богдан". В салоне автобуса, который с дороги съехал в овраг, было 8 пассажиров и водитель. Один человек погиб, один - в тяжелом состоянии, еще семеро получили травмы средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU