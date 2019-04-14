В Крыму из-за ливня 14 и 15 апреля объявили экстренное предупреждение
Крымские спасатели объявили экстренное предупреждение из-за ненастья и просят быть острожными: в ближайшие часы на полуострове ожидается сильный дождь.
- На полуостров пришла непогода и нужно соблюдать меры безопасности: во второй половине дня 14 апреля, в течение суток 15 апреля ожидаются очень сильные дожди, - такое сообщение поступило от МЧС РК.
Специалисты ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отмечают: - В воскресенье и в начале рабочей недели на полуострове сохранится неустойчивая погода.
Синоптики говорят, что в воскресенье местами пройдут очень сильные осадки.
А по уточненным данным, ливни плавно перейдут из выходных в будни: понедельник тоже будет очень сырым и мокрым.
На полуострове такая погода иногда приносит очень много неудобств, особенно тем, что живет или отдыхает на ЮБК.
ИСТОЧНИК KP.RU