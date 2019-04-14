В Крыму из-за ливня 14 и 15 апреля объявили экстренное предупреждение

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-14T13:26:35+03:00

Без зонтика на улицу лучше нос не высовывать. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Крымские спасатели объявили экстренное предупреждение из-за ненастья и просят быть острожными: в ближайшие часы на полуострове ожидается сильный дождь.

- На полуостров пришла непогода и нужно соблюдать меры безопасности: во второй половине дня 14 апреля, в течение суток 15 апреля ожидаются очень сильные дожди, - такое сообщение поступило от МЧС РК.

Специалисты ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отмечают: - В воскресенье и в начале рабочей недели на полуострове сохранится неустойчивая погода.

Синоптики говорят, что в воскресенье местами пройдут очень сильные осадки.

А по уточненным данным, ливни плавно перейдут из выходных в будни: понедельник тоже будет очень сырым и мокрым.

На полуострове такая погода иногда приносит очень много неудобств, особенно тем, что живет или отдыхает на ЮБК.

ИСТОЧНИК KP.RU