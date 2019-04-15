Погода в Крыму на 15 апреля: дождливо и до +15 градусов

СЕГОДНЯ 07:26 2019-04-15T07:26:25+03:00

Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду

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В Крыму 15 апреля будет дождливо. Столбики термометров покажут до +15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

В Симферополе понедельник будет дождливым, но иногда Солнце будет показываться из-за туч. Днем воздух прогреется до +13 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

В Севастополе будет до +14 градусов днем. Возможен небольшой дождь и туман. Подует западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

На ЮБК 15 апреля будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Подует северо-восточный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха днем до +15 градусов.

В Керчи Солнце будет скрыто за тучами, иногда будет срываться дождь. Днем до +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU