2019-04-15T07:26:25+03:00
Общество

Погода в Крыму на 15 апреля: дождливо и до +15 градусов

Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму 15 апреля будет дождливо. Столбики термометров покажут до +15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

В Симферополе понедельник будет дождливым, но иногда Солнце будет показываться из-за туч. Днем воздух прогреется до +13 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

В Севастополе будет до +14 градусов днем. Возможен небольшой дождь и туман. Подует западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

На ЮБК 15 апреля будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Подует северо-восточный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха днем до +15 градусов.

В Керчи Солнце будет скрыто за тучами, иногда будет срываться дождь. Днем до +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крымские спасатели не допустили взрыва 4 баллонов газа
В Крыму машины застревают на грунтовых дорогах
В Большой Ялте дороги ремонтируют старыми матрасами
В центре Севастополя загорелась квартира и погиб человек
В Крыму из-за ливня 14 и 15 апреля объявили экстренное предупреждение
В Ялте пассажир выпал из автобуса и погиб: Уголовное дело передано в суд
Подлодка Черноморского флота «уничтожила» противника ракетой
Погода в Крыму на 14 апреля: дожди и тепло до +14
Евпатория отметила 75-годовщину освобождения от фашистских захватчиков
В Большой Ялте 14 апреля перекроют несколько дорог
Черноморский Флот усилил группировки своих кораблей на время учений НАТО
В Крыму нашли пять авиабомб по 100 кило
В Севастополе дети выпили растворитель: Следком ведет проверку
В Симферополе лжериэлтор "заработал" 123 000 рублей
Погода в Крыму 13 апреля: небольшой дождь и тепло до +17
В Севастополе отметили день войск Противовоздушной обороны
В Ялте изъяли контрафактных платьев и блузок на 10 миллионов рублей
В Севастополе 17 и 18 апреля ограничат движение транспорта
В аэропорту «Симферополь» напишут «Тотальный диктант»
Симферополь «застыл» в километровых пробках
В Керчи изъяли контрафактный табак
Погода в Крыму 12 апреля: днем до +18, местами дожди
ФНС ищет в Крыму украинцев, которые не хотят платить налоги
Льгот - на миллиарды, а рабочих мест нет: Часть резидентов СЭЗ не выполняет обязательства