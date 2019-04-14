2019-04-14T19:34:32+03:00
Происшествия

Крымские спасатели не допустили взрыва 4 баллонов газа

В окрестностях Алушты потушили пожар в пристройке двухэтажного коттеджа
Галина КОВАЛЕНКО
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Взрыв удалось предотвратить. Фото: пресс-служба МЧС РКВзрыв удалось предотвратить. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В службу спасения сообщали о том, что в селе Генеральское городского округа Алушта загорелся гараж, пристроенный к двухэтажному жилому дому.

- Тушение осложнялось очень сильным задымлением и темным временем суток, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Важно, то, что сотрудники успели вынести из горящего здания 4 газовых баллона, что позволило избежать взрыва, а иначе неизбежно пострадал бы и жилой дом.

- Жильцы успели покинуть здание, поэтому угрозы жизни и здоровью их ничего не угрожало, - отметили в ведомстве. - Переход огня на весь дом удалось предотвратить.

Потребовалось 2,5 часов, чтобы полностью затушить пламя. Потом много времени потратили на разбор и «проливку» того, что все таки успело сгореть, чтобы не дать огню шансов снова заполыхать.

В Севастополе же пожар в квартире пятиэтаэжного жилого дома унес жизнь одного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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