Крымские спасатели не допустили взрыва 4 баллонов газа
В службу спасения сообщали о том, что в селе Генеральское городского округа Алушта загорелся гараж, пристроенный к двухэтажному жилому дому.
- Тушение осложнялось очень сильным задымлением и темным временем суток, - сообщает пресс-служба МЧС РК.
Важно, то, что сотрудники успели вынести из горящего здания 4 газовых баллона, что позволило избежать взрыва, а иначе неизбежно пострадал бы и жилой дом.
- Жильцы успели покинуть здание, поэтому угрозы жизни и здоровью их ничего не угрожало, - отметили в ведомстве. - Переход огня на весь дом удалось предотвратить.
Потребовалось 2,5 часов, чтобы полностью затушить пламя. Потом много времени потратили на разбор и «проливку» того, что все таки успело сгореть, чтобы не дать огню шансов снова заполыхать.
В Севастополе же пожар в квартире пятиэтаэжного жилого дома унес жизнь одного человека.
ИСТОЧНИК KP.RU