В Симферополе взломали монтировкой капот автомобиля и украли запчасти

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-15T09:56:27+03:00

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В дежурную часть полиции Симферополя принес заявление горожанин, которые пожаловался, что у его автомобиля ВАЗ-2101, стоящего во дворе, украли запчасти и аккумулятор.

- Сотрудниками уголовного розыска установлена личность и задержан ранее не судимый 18-летний житель одного из сел, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Парень рассказал, что приехал в Симферополь, чтобы отдохнуть. Ночью же решил подзаработать и взломав монтировкой капот автомобиля, вытащил аккумулятор и другие запчасти. Краденное он перевез в один из районов Крыма, где частно их продал.

В доме задержанного в ходе обыска изъяли запасное колесо и спойлер от автомашины. Сейчас устанавливается местонахождение аккумуляторной батареи.

На парня завели уголовное дело за кражу. По п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ ему грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU