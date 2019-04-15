На «Тавриде» запустили движение по объездной вокруг пещеры под Симферополем

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-15T11:38:11+03:00

Продолжатся работы по строительству основного хода «Тавриды», проходящего над пещерой

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На «Тавриде» закончили строить объездную дорогу вокруг пещеры, которую летом нашли в районе Зуи.

- Работы по строительству временной объездной дороги завершены, движение транспорта по ней уже открыто. Это дает нам возможность продолжить работы по строительству основного хода «Тавриды», проходящего над пещерой, - сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Благодаря распределению движения на временную дорогу строители начали разборку участка старой трассы, по которой раньше ездил транспорт.

Над участком пещеры, которая проходит перпендикулярно основному ходу «Тавриды», строители уложат распределительную плиту, на которой построят четыре полосы дороги. На этом участке движение откроют до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU