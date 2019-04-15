Экс-руководителя «Севавтодора» посадили на пять лет за взятку в 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-15T17:22:18+03:00

Отбывать срок экс-директор будет в исправительной колонии общего режима. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Ранее Ленинский районный суд Севастополя назначил чиновнику пять лет условного наказания

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Бывший директор ГУПС «Севастопольский автодор» получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

15 апреля 2019 года прошло апелляционное рассмотрение уголовного дела, на котором суд признал необоснованным условное осуждение и назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, приговором Ленинского районного суда Севастополя от 28.01.2019 чиновника признали виновным в совершении преступления пунктов «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенные с вымогательством взятки, в крупном размере) и был приговорен к условной мере наказания.

Ранее экс-директор «Севавтодора», с 23.09 2016 по 25.01.2017 получил от юрлица и должностных лиц 500 тысяч рублей взятки за заключение с юридическим лицом договоров поставки продукции и строительных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU