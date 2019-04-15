В центре Севастополя археологи нашли целый арсенал опасных советских боеприпасов

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-15T15:37:47+03:00

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Во время археологических раскопок на Историческом бульваре прямо в центре Севастополя ученые обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной. Хоть и прошли уже десятилетия, а подобные находки все еще могут взрываться и уносить жизни. Поэтому археологи немедленно вызвали специалистов.

На место прибыли саперы ОМОН "Беркут" территориального управления Росгвардии по Севастополю.

- Взрывотехники идентифицировали целый арсенал советских боеприпасов времен Великой Отечественной войны: артиллерийский снаряд, 23 неразорвавшиеся пятидесятимиллиметровые минометные мины, 3 гранаты РГД-33 и запалы к ним, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы вместе с работниками главка МЧС по Севастополю аккуратно перевезли обнаруженные боеприпасы на тактический полигон, где их потом уничтожат.

СПРАВКА "КП"

Раскопки в рамках реконструкции Исторического бульвара идут уже несколько месяцев. Специалисты нашли уже более 8 тысяч артефактов времен Крымской войны и второй обороны Севастополя 1941-1942 годов. В том числе - бутылки, пули, фрагменты винтовок, монеты. Выкопали из-под земли и русские блиндажи, которые впервые в России начали возводить именно в Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU