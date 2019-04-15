"Вашему сыну плохо, давайте деньги": Житель Новосибирска выманил у крымчан около 1 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-15T16:39:20+03:00

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Керченские полицейские задержали мошенника из Новосибирска, который выманил у крымчан около 1 миллиона рублей.

В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что мужчина звонил на мобильные и стационарные телефоны, говорил, что их близкий родственник или друг попал в беду. Представлялся он сотрудником правоохранительных органов. Затем требовал денег.

Потом мошенник искал на разных сайтах людей, которым срочно был нужен заработок и предлагал 10% от суммы, которую они заберут у людей.

- Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около 1 000 000 рублей. Эти деньги мужчина потратил по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Житель Новосибирска признался в 11 эпизодах обмана керчан.

Его обвиняют в совершении преступления по части 2 и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU