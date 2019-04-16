Погода в Крыму 16 апреля: сыро и тепло до +12
16 апреля, на Крымском полуострове без зонтика не стоит выходить за порог. Да и резиновые сапоги будут, ой, как кстати!
- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без осадков. Утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
Синоптики обещают, что такая вот неустойчивая дождливая погода на полуострове сохранится, как минимум, еще пару дней.
ИСТОЧНИК KP.RU