Погода в Крыму 16 апреля: сыро и тепло до +12

СЕГОДНЯ 06:54 2019-04-16T08:49:42+03:00

В Севастополе дождь и тепло +10°. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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16 апреля, на Крымском полуострове без зонтика не стоит выходить за порог. Да и резиновые сапоги будут, ой, как кстати!

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без осадков. Утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

Синоптики обещают, что такая вот неустойчивая дождливая погода на полуострове сохранится, как минимум, еще пару дней.

ИСТОЧНИК KP.RU