В Симферополе 20 апреля пройдет предпасхальная ярмарка

СЕГОДНЯ 19:23 2019-04-15T19:25:58+03:00

Купить овощи и фрукты по выгодной цене можно будет в трех районах города

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В Симферополе 20 апреля пройдет предпасхальная сельскохозяйственная ярмарка. Работать она будет с 8.00 до 16.00 в трех районах города.

Торговые ряды будут находиться по следующим адресам:

- проезд от улицы Никанорова, вдоль Симферопольской академической гимназии, район ул. Киевская, 177;

- парковка перед зданием Службы автомобильных дорог, район пересечения улиц Кечкеметская и Бела Куна;

- парковка перед зданием КФУ им. В.И. Вернадского, районе ул. Ракетная, 10.

- Жители города смогут приобрести товары местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных. В свою очередь крымские аграрии получат возможность реализовать свою продукцию без дополнительных торговых наценок напрямую населению, - отметили в пресс-службе администрации Симферополя.

Цены на ярмарках ниже чем на рынках и в супермаркетах в среднем на 15-25 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU