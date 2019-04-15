В Крыму открылась горячая линия по переходу на цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 20:02 2019-04-15T20:05:11+03:00

Все вопросы можно задать по номеру: 8-800-506-0008

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С 3 июня Крым перейдет на цифровое телевидение. До этого времени жителям полуострова нужно установить дома необходимое для этого оборудование.

Для тех, кто не знает, как проверить, будет ли ваш телевизор принимать «цифру», какую антенну или цифровую приставку купить, как настроить телевизор, открыли специальную горячую линию.

- Также специалисты готовы ответить на вопросы, связанные с оказанием адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при приобретении оборудования для приема цифрового телевидения, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Все вопросы можно задать по номеру: 8-800-506-0008.

Напомним, переход на цифровое вещание не означает, что местные телеканалы перестанут показывать. Региональные телекомпании смогут продолжить работу в аналоговом формате, пока это будет для них экономически целесообразно. На «цифру» переходят в первую очередь федеральные каналы.

ИСТОЧНИК KP.RU