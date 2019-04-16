В Севастополе обворовали посетителя бара
В дежурную часть полиции Севастополя принесла заявление 34-летняя горожанка, которая пожаловалась, что у ее супруга пропал сотовый стоимостью 8000 рублей.
- Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - Злоумышленниками оказались 25-летний и 21-летний местные жители.
Все случилось в одном из баров города, где после употребления спиртных напитков один из посетителей уснул за столом, чем и воспользовались двое парней, которые также находились в питейном заведении.
Молодые люди забрали у спящего телефон и ушли. Продать свой «трофей» они не успели – правоохранители поймали их и изъяли мобильный телефон.
На подозреваемых завели уголовное дело за кражу. По по ч. 2 ст. 158 УК РФ им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU