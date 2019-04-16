В Севастополе обворовали посетителя бара

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-16T08:45:19+03:00

За кражу сотового телефона подозреваемым грозит лишения свободы до пяти лет

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В дежурную часть полиции Севастополя принесла заявление 34-летняя горожанка, которая пожаловалась, что у ее супруга пропал сотовый стоимостью 8000 рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - Злоумышленниками оказались 25-летний и 21-летний местные жители.

Все случилось в одном из баров города, где после употребления спиртных напитков один из посетителей уснул за столом, чем и воспользовались двое парней, которые также находились в питейном заведении.

Молодые люди забрали у спящего телефон и ушли. Продать свой «трофей» они не успели – правоохранители поймали их и изъяли мобильный телефон.

На подозреваемых завели уголовное дело за кражу. По по ч. 2 ст. 158 УК РФ им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU