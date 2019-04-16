«Совершил ДТП и поменял фамилию»: В Крыму за месяц задержали пять человек, объявленных в федеральный розыск

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-16T09:34:33+03:00

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Крымские пограничники за один месяц в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу выявили пять граждан, объявленных в федеральный розыск.

- В пункте пропуска «Джанкой» на въезд в Российскую Федерацию сотрудниками пограничного контроля выявлены две гражданки Украины 1976 и 1996 г.р., - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. – Женщины с 2016 года находились в федеральном розыске по причине утери связи с родственниками. Украинки объяснили, что уехали из Крыма до 2014 года и только в апреле этого года вернулись на полуостров.

Также в Джанкое пограничники обратили внимание на молодого человека, который очень нервничал.

30-летний гражданин Украины, житель Одесской области, признался, что не так давно по просьбе жены сменил фамилию.

На деле же, оказалось, что под своей настоящей фамилией он разыскивается МВД по Республике Крым с сентября 2018 года за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Еще двоих разыскиваемых выявили в пункте пропуска «Армянск». Пограничники передали в руки сотрудников полиции гражданку Украины: 34-летнюю жительницу Запорожья разыскивали за оскорбление представителя власти - ст. 319 УК РФ.

Попался и российский гражданин – 27-летний житель Республики Крым, которого с июля прошлого года объявили в розыск за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - ч. 1 ст. 111 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU