Отопительный сезон в Севастополе продлили до 22 апреля

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-16T09:41:06+03:00

А в Симферополе батареи уже холодные

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В Севастополе решили продлить отопительный сезон. Такие меры приняли в связи с похолоданием. Горячими батареи в городе-герое будут 22 апреля.

- В связи с низкой температурой коммунальным службам необходимо находиться в готовности еще неделю и продолжить подачу тепла в квартиры горожан, - заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. - Учитывая погодные условия нельзя рисковать.

По словам властей, количество технологических нарушений на тепловых сетях в текущем отопительном периоде по сравнению с прошлым уменьшилось на 30,5%.

Напомним, в Симферополе отопительный сезон завершился 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU