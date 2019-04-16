Отопительный сезон в Севастополе продлили до 22 апреля
А в Симферополе батареи уже холодные
Синоптики прогнозируют похолодание.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе решили продлить отопительный сезон. Такие меры приняли в связи с похолоданием. Горячими батареи в городе-герое будут 22 апреля.
- В связи с низкой температурой коммунальным службам необходимо находиться в готовности еще неделю и продолжить подачу тепла в квартиры горожан, - заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. - Учитывая погодные условия нельзя рисковать.
По словам властей, количество технологических нарушений на тепловых сетях в текущем отопительном периоде по сравнению с прошлым уменьшилось на 30,5%.
Напомним, в Симферополе отопительный сезон завершился 10 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU