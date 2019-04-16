Житель Ставрополья выманил 260 тысяч рублей у доверчивых владельцев недвижимости

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-16T13:30:32+03:00

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Житель Ставрополья обводил вокруг пальца доверчивых владельцев недвижимости в Крыму и "заработал" таким образом 260 тысяч рублей.

В период "высокого сезона" (с мая по август 2018) он находил в интернете о сдаче жилья в аренду для туристов. Звонил, представлялся военнослужащим, желающим снять номер у моря, и предлагал перевести аванс на банковскую карту арендодателя. Потом звонил уже якобы от имени работника банка, меняя тембр голоса.

- Однако вместо получения аванса владельцы жилья перечисляли средства на счета мобильных телефонов, принадлежащих подсудимому, - рассказали в пресс-службе Севастопольского городского суда.

В общей сложности мужчина "развел" 14 человек и получил от них 260 тысяч. Еще 9 человек избежали участи пострадавших: семеро из них осознали обман уже у банкомата, еще у двоих - не было средств на карте.

- Подсудимый признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, снижающем наказание на треть. С учетом данного фактора, а также смягчающих обстоятельств (добровольного возмещения ущерба части потерпевших, наличия на иждивении малолетних детей) районный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в Севастопольском горсуде.

Адвокат подал апелляцию, попросил условный срок, но приговор оставили без изменений, он уже вступил в силу. Мошенник отправится в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU